O Sp. Braga conquistou o sexto triunfo consecutivo ao vencer o Famalicão (1-0) em casa, subindo assim ao terceiro lugar da classificação. A equipa de Carlos Carvalhal foi superior aos famalicenses num jogo em que o VAR assumiu um papel de protagonista mesmo para lá do pretenso apito final.

O Famalicão viu um jogador expulso pelo VAR já na segunda metade e apenas o VAR validou o golo do Sp. Braga, também na segunda metade, depois de o árbitro assistente ter sancionado posição irregular a Schettine. Para lá dos noventa, após Rui Costa ter dado o jogo como terminado, ainda houve direito a nova visualização de imagens para avaliar um possível penálti.

Para lá destas peripécias, à flor da relva o Sp. Braga manietou por completo o Famalicão mas estava com dificuldades para ultrapassar Vaná, que foi uma das figuras do encontro. Apenas num lance de bola parada o conseguiu, somando mais três pontos.

Vaná desafia a tendência

Numa senda de cinco triunfos consecutivos e numa série intensa de jogos, Carlos Carvalhal mudou meia equipa do Sp. Braga, estreando Gaitán na pedreira. Após três empates consecutivos João Pedro Sousa também mudou muito, quatro alterações, dando os primeiros minutos da época a Vaná.

O Sp. Braga entrou forte no encontro, procurando declaradamente encostar o Famalicão junto à sua área. Os famalicenses pareciam estar já preparados para essa superioridade da equipa da casa, entrando em campo dispostos a sofrer a estar a maioria do tempo relegado a terrenos mais baixos, espreitando oportunidades para armar o contragolpe.

Goleada bracarense em todos os parâmetros do jogo, nomeadamente ataques, cantos, remates, etc. Aguentou-se como pôde o conjunto de João Pedro Sousa, contando com um Vaná inspirado entre os postes.

Em estreia esta temporada, o guarda-redes fez um punhado de intervenções de recurso, negando a vantagem parcial aos bracarenses quando Rui Costa apitou para o intervalo. Desafiou completamente a tendência o brasileiro que cumpriu os primeiros minutos esta época.

VAR intercede pelos guerreiros

Ameaçou ser diferente o segundo tempo. Forçou novamente uma entrada forte o Sp. Braga, e até teve supremacia, mas o jogo ficou mais partido. O Famalicão ia conseguindo libertar-se das amarras e galgava metros até ao ataque com mais frequência.

Uma situação que se modificou ao minuto 67, quando Riccieli foi expulso. O central derrubou Paulinho à entrada da área, mandou seguir Rui Costa, mas foi alertado pelo VAR para a possibilidade de expulsão, que se confirmou e deixou o Famalicão a jogar em inferioridade numérica.

Oito minutos depois, novamente com recurso ao VAR, o Sp. Braga chegou ao golo. Lance de bola parada cobrado por Iuri Medeiros, após uma defesa de Vaná o defesa Bruno Viana recarrega para o fundo das redes. Golo suficiente para carimbar os três pontos e lançar os guerreiros para o sexto triunfo consecutivo.

Um triunfo que, mesmo após o apito final, foi tremido. Quando já se fechava o pano do jogo o VAR ainda alertou Rui Costa para uma possível falta na área bracarense. Rui Costa assim não entendeu. Os guerreiros chegam-se ao pódio.