Com o frio a fazer-se sentir no Estádio João Cardoso, as duas equipas entraram sem querer arriscar muito, mas com o objetivo bem claro: vencer. Foi o Famalicão quem começou por cima, a tentar começar melhor o encontro.

A equipa comandada por João Pedro Sousa tentou, logo no primeiro minuto, chegar à baliza de Babacar, tentando, desta forma, aproveitar uma das fraquezas apresentadas pelo Tondela nos últimos jogos, onde tem sofrido nos primeiros minutos.

Não foi no primeiro minuto, mas no segundo. Anderson, avançado do Famalicão esteve perto de inaugurar o marcador, mas foi impedido por estar em posição irregular.

O conjunto famalicense, apesar do frio que se sentia, queria aquecer o jogo desde cedo e conseguiu ir encostando a equipa beirã às cordas. Aos 13 minutos, boa jogada coletiva do Famalicão, que deixou Anderson novamente de caras para o golo, só com Babacar pela frente, mas o avançado acabou a atirar ao lado.

O Tondela demorou a responder com perigo às constantes investidas dos forasteiros, e só aos 37 minutos, Salvador Agra, depois de uma bela jogada individual, rematou de fora da área com bastante perigo para a baliza defendida por Vaná.

Nem três minutos depois, Felipe Ferreira voltou a ameaçar a baliza do Famalicão. Depois de um ressalto resultante do alívio de um pontapé de canto, o defesa beirão rematou de forma colocada para o canto inferior esquerdo da baliza, obrigando Vaná a uma intervenção atenta.

Quando já se pensava que o 0-0 iria persistir até ao intervalo, o Famalicão beneficiou de uma grande penalidade. Contudo, Lameiras não aproveitou e mandou à barra, desperdiçando a melhor hipótese do encontro, para colocar os forasteiros em vantagem ao intervalo.

Nos minutos iniciais da segunda metade, com o Tondela a entrar de cara lavada, Mario Gonzalez não perdoou e fez o primeiro golo do encontro e colocou os beirões a vencer. A partir da defesa, Enzo Martinez desmarcou Murillo, que conseguiu assistir o avançado espanhol, que tirou Vaná do caminho e só teve de encostar para o fundo das redes.

Poucos minutos depois, Anderson aproveita um erro da defesa do Tondela, mas atira ao poste da baliza de Niasse. Mais uma chance desperdiçada pelo conjunto famalicense, que não conseguia quebrar o enguiço.

O Famalicão carregava e o Tondela aguentava. A equipa de João Pedro Sousa assumiu totalmente as rédeas do encontro e foi encostando a equipa beirã à sua baliza. Foi valendo Babar Niasse ao Tondela, que mostrou enorme segurança e negou, várias vezes, o golo aos forasteiros.

Nos últimos minutos do encontro, o Famalicão esteve muito perto do golo da igualdade, valeu Ricardo Alves, que cortou a bola de carrinho mesmo em cima da linha de golo. O Tondela sofreu, mas aguentou até ao final e soma três preciosos pontos, na luta pela manutenção.