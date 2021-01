A figura: Niasse

O guardião do Tondela foi determinante para segurar os três pontos. Antes e depois do golo da equipa beirã, fez defesas bastante importantes e mostrou uma enorme segurança entre os postes e também fora deles.

Momento do jogo: Ricardo Alves salva Tondela nos descontos

Depois de uma saída em falso de Niasse, o Famalicão esteve a poucos centímetros do golo, valeu Ricardo Alves ao Tondela, que, com um carrinho, tirou a bola em cima da linha de golo e negou a igualdade aos famalicenses.

Outros destaques:

Anderson

O avançado do Famalicão foi o jogador que maior perigo conseguiu criar ao longo de todo o encontro, ao dispor de várias oportunidades claras de golo. Com pouca sorte, Anderson acabou ainda por disparar ao poste da baliza de Niasse.

Robert

Foi o grande criador no lado do Famalicão. Mostrou grande destreza e agilidade, driblou bem e conseguiu desmarcar, várias vezes, Anderson. Dominou o flanco esquerdo famalicense e acabou por dar dores de cabeça ao Tondela.

Enzo

Mais uma vez, o central beirão a fazer uma exibição segura e a ser um dos pilares do setor defensivo do Tondela. O central esteve ainda envolvido no primeiro golo dos beirões, ao desmarcar Murillo, que depois assistiu Mario Gonzalez, com um belo passe a partir da defesa. Pecou apenas ao cometer uma grande penalidade.

Mario Gonzalez

Apesar de ter aparecido poucas vezes no encontro, disse presente quando mais foi necessário. Não desperdiçou um bom passe de Murillo, tirou Vaná do caminho e só teve de tocar para o fundo das redes da baliza do Famalicão. Mais uma vez mostrou o seu faro para o golo.