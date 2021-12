O Gil Vicente recebe o Famalicão no próximo domingo (18h00), no Estádio Cidade de Barcelos, em encontro referente à 13.ª jornada da Liga. Antes do duelo minhoto, Ricardo Soares admitiu que pretende replicar a estratégia de promoção de jovens implementada pelo próximo adversário.



«Faz uma aposta em jovens para potenciar e, acredito eu, rentabilizar. Isso é o que eu quero no Gil Vicente também. A minha preocupação enquanto treinador, seja em que clube for, é alcançar os objetivos coletivos e, depois, tentar criar mais-valias para que o clube possa lucrar. Quanto melhor estiver financeiramente, mais qualidade vai agregar a nível de jogadores e infraestruturas», disse o técnico, em conferência de imprensa.

O treinador do Gil Vicente acredita que a sua equipa vai continuar a evoluir. «Tendo muito para crescer, vamos lutar única e exclusivamente pela manutenção. Nós é que somos ambiciosos, queremos sempre mais e melhor e desejamos que o Gil Vicente seja cada vez mais uma equipa segura e sustentada na I Liga. Vamos em busca dessa perfeição, mas há que ter perfeita noção da realidade e dos nossos objetivos», rematou Ricardo Soares.