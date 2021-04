A jornada 25 reduziu a vantagem do líder Sporting no topo da tabela classificativa da Liga, por força do empate com o Moreirense (1-1).

Os leões têm agora oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, onze sobre o Benfica e doze relativamente ao Sporting.

Faltam agora nove jornadas para o fim do campeonato, e o Maisfutebol apresenta o calendário que falta aos quatro primeiros classificados da Liga, que lutam tanto pelo título como pelo importante acesso à Liga dos Campeões.

SPORTING:

Famalicão (casa)

Farense (fora)

Belenenses (casa)

Sp. Braga (fora)

Nacional (casa)

Rio Ave (fora)

Boavista (casa)

Benfica (fora)

Marítimo (casa)

FC PORTO:

Tondela (fora)

Nacional (fora)

V. Guimarães (casa)

Moreirense (fora)

Famalicão (casa)

Benfica (fora)

Farense (casa)

Rio Ave (fora)

Belenenses (casa)

BENFICA:

Paços de Ferreira (fora)

Gil Vicente (casa)

Portimonense (fora)

Santa Clara (casa)

Tondela (fora)

FC Porto (casa)

Nacional (fora)

Sporting (casa)

V. Guimarães (fora)

SP. BRAGA:

Belenenses (casa)

Rio Ave (fora)

Boavista (casa)

Sporting (casa)

Marítimo (fora)

Paços de Ferreira (casa)

Gil Vicente (fora)

Moreirense (casa)

Portimonense (fora)