Benfica-FC Porto é o primeiro clássico da Liga 2023/24, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, em Lisboa.

O duelo entre águias e dragões acontece à sétima jornada, no Estádio da Luz. À 24.ª jornada, será a vez de o campeão nacional jogar na cidade do Porto, no Estádio do Dragão.

Depois, na 11.ª ronda, haverá o dérbi de Lisboa: o Benfica recebe o Sporting na Luz – na segunda volta é à 28.ª jornada.

Três jornadas depois, já mais perto do fim da primeira volta, o FC Porto volta a visitar Lisboa, mas desta vez parará em Alvalade, para defrontar o Sporting. Os leões visitam a casa dos dragões à 31.ª jornada.

Nota ainda para o Sp. Braga: os bracarenses recebem o Sporting à quarta jornada, o Benfica na 14.ª e visitam o terreno do FC Porto na 17.ª ronda – e depois na 34.ª, a última do campeonato.

AS JORNADAS DOS CLÁSSICOS EM 23/24

Benfica-FC Porto, sétima jornada, 01/10/23

Benfica-Sporting, 11.ª jornada, 12/11, 23

Sporting-FC Porto, 14.ª jornada, 17/12/2023

FC Porto-Benfica, 24.ª jornada

Sporting-Benfica, 28.ª jornada

FC Porto-Sporting, 31.ª jornada