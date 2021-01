FIGURA: Iuri Medeiros

Chegou à mão cheia de golos este temporada, conduzindo com o seu pé esquerdo o Sp. Braga para o triunfo. Influente no ataque, não tem a presença constante de outros elementos no jogo, mas decide e executa quase sempre bem, de forma prática e eficaz. Foi o que fez no lance do golo, a desviar a bola de forma subtil e com muita classe para o fundo das redes.

MOMENTO: golo de Ricardo Horta (67m)

Numa fase decisiva do jogo, avolumou a vantagem do Sp. Braga, com um golo que se veio a revelar decisivo. Passe de Abel Ruiz a solicitar a desmarcação de Ricardo Horta nas costas da defesa, sendo que o atacante foi eficaz na cara de Amir, fazendo o segundo do golo do encontro.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta

Parecia estar com a pontaria desafinada, ao executar vários lances de finalização de forma deficitária para longe do alvo. No último terço do jogo, com espaço, atirou a contar ao aparecer na cara de Amir.

Rafik Guitane

O jovem médio francês emprestado pelo Rennes foi o grito de revolta insular, ao cotar-se como o elemento mais esclarecido quando o Marítimo se soltava das amarras. Bom toque de bola e critério a definir os lances.

Ricardo Esgaio

Mais uma assistência do capitão do Sp. Braga. Extremamente regular no flanco direito, manteve o seu flanco livre de perigos com eficácia e foi determinante nas incursões ofensivas, fazendo uma assistência decisiva.

Zainadine

Um bombeiro de serviço no último reduto do Marítimo, a limpar tudo que havia para limpar. Fez alguns cortes determinantes, evitando que o Sp. Braga conseguisse chegar de forma prometedora a zonas de finalização.