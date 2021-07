Vasco Paciência vai jogar no Grasshopper por empréstimo do Benfica, válido por uma temporada. O clube suíço informa ainda que fica com opção de compra sobre o jovem avançado de 21 anos.



Filho de Domingos Paciência e irmão de Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt), Vasco fez a formação no FC Porto, mudou-se para o Boavista em 2018 e para o Benfica em 2019.



Na época passada, Vasco Paciência alinhou pela equipa sub-23 do Benfica, disputando 12 jogos e marcando um golo. Agora, vai jogar no primeiro escalão da Suíça.