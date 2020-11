A FIGURA: Ryan Gauld

É incontornável o escocês ser sempre um dos destaques dos jogos em que participa. Esta tarde marcou o primeiro do Farense, assistiu Stoijiljkovic no segundo e dos seus pés saíram as jogadas mais perigosas do Farense. Esteve quase a bisar logo a seguir a ter inaugurado o marcador, mas Léo Jardim desviou para canto o cabeceamento.

O MOMENTO: Mancha marcou e o Farense ganhou avanço decisivo, minuto 53

Boa reentrada dos algarvios após o intervalo e depois de Stojiljkovic ter adiantado novamente a equipa, três minutos depois foi Mancha a dar confortável margem para os algarvios gerirem até final e alcançarem a primeira vitória no campeonato.

OUTROS DESTAQUES

Angel Gomes

Enquanto teve força efetuou mais um grande jogo. Marcou o golo da sua equipa numa vistosa iniciativa individual na zona central, culminada com um remate rasteiro colocado, sem hipótese de defesa para Defendi.

Léo Jardim

Sofreu três golos mas em nenhum deles teve culpa. Sempre atento, evitou dois remates que levavam direção certeira, de Gauld e Mansilla.

Stojiljkovic

Finalmente o golo apareceu para este avançado que trabalha muito, mas a quem faltava os remates certeiros. E logo contra a antiga equipa, elevando-se na pequena área para desviar de cabeça um canto de Ryan Gauld.