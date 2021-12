[artigo atualizado]



O Sporting oficializou na tarde desta quinta-feira a renovação contratual com Luís Neto. O defesa central passa a estar ligado aos leões até junho de 2023, conforme o Maisfutebol já anunciara.



Luís Neto tem 33 anos e cumpre a terceira época de leão ao peito. Em duas épocas e meia soma 63 jogos oficiais, 13 já na presente campanha.



Em Alvalade, Neto participou na conquista de um campeonato nacional, de uma Supertaça e de uma Taça da Liga. O defesa central tem 19 internacionalizações pela seleção de Portugal e passou grande parte da carreira no Varzim, clube da terra natal.



Em 2011 foi contratado pelo Nacional e passou posteriormente por Siena (Itália), Zenit (Rússia) e Fenerbahce (Turquia).



«Sei que posso continuar a ajudar muito dentro e fora de campo. Renovo por mais um ano, sabendo que sou leão para a vida toda», afirmou Luís Neto, cujo anterior contrato expirava em 2022, ao site do Sporting.