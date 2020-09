O Benfica estreou-se na edição da Liga 2020/21 com uma goleada em Famalicão (5-1), com destaque para um «bis» do reforço Waldschmidt.

O avançado alemão abriu o marcador aos 19 minutos, Everton Cebolinha aumentou a vantagem, logo a seguir, aos 21 minutos, enquanto Grimaldo, de livre direto, aos 42 minutos, fixou o resultado ao intervalo.

Já na segunda parte, aos 52 minutos, Rafa Silva também marcou, antes de Waldschmidt voltar a festejar, aos 66. Guga, antigo jogador do Benfica, marcou o golo de honra da equipa da casa aos 69.