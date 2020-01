Sebastián Coates não vai defrontar o Benfica na próxima jornada. O defesa central do Sporting viu o amarelo no Estádio do Bonfim e atingiu o limite punível com um jogo de suspensão.



Sem Coates, Silas terá de apostar em Tiago Ilori, pois Luís Neto voltou a treinar apenas nos últimos dias, após lesão complicada.



Ilori jogou pela última vez a 12 de dezembro: 90 minutos na derrota em Linz.



Refira-se ainda que Luciano Vietto saiu lesionado na segunda parte e tem estado a colocar gelo sobre o joelho direito. Outra situação preocupante para os leões.



Siga o V. Setúbal-Sporting AO MINUTO