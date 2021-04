O Benfica perdeu este sábado com o Gil Vicente, no Estádio da Luz (1-2), em encontro referente à 27.ª jornada da Liga.



Léautey (36m) e Lourency (81m) marcaram os golos da equipa gilista, Vítor Carvalho fez autogolo já na reta final do encontro (88m).



Com este resultado, o Benfica pode ser alcançado pelo Sp. Braga no terceiro lugar, enquanto o Gil Vicente fica na 9.ª posição da tabela classificativa da Liga.