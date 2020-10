Sporting e FC Porto empataram no clássico de Alvalade (2-2), em encontro referente à 4.ª jornada da Liga 2020/21.

Os locais marcaram primeiro, por intermédio de Nuno Santos, num bom remate de primeira (9m). Porém, Luis Díaz anulou a desvantagem portista ao minuto 25 e Tecatito Corona, com um grande golo, operou a reviravolta.



A equipa de Rúben Amorim pressionou na segunda parte e, já ao cair do pano, Luciano Vietto selou o resultado final no clássico (87m).