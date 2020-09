O Sporting-Gil Vicente foi oficialmente adiado pela Liga e já tem data para se realizar.

O encontro disputar-se-á na semana de 12 a 16 de outubro, em hora ainda a designar.

O jogo vai preceder o clássico dos leões com o FC Porto, em Alvalade, agendado para o fim de semana de 17 e 18 de outubro.

«Vimos pelo presente informar que, face às diversas comunicações públicas divulgadas com relação ao jogo em assunto, o jogo Sporting -Gil Vicente não se realizará no dia de amanhã [sábado]. Mais se informa que o jogo da 1.ª jornada da Liga NOS entre o Sporting e Gil Vicente terá lugar em dia e hora a designar, na semana de 12 a 16 de outubro 2020», lê-se no comunicado da LPFP.