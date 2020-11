O Santa Clara decidiu, esta quarta-feira, suspender as atividades de treino e competição dos escalões de formação do clube.



Em comunicado publicado no sítio oficial, os açorianos justificaram a decisão com «a evolução epidemiológica da covid 19 na região» e em concordância com os últimos comunicados da Associação de Futebol de Ponta Delgada, em que o organismo informou da suspensão de todas as atividades desportivas na ilha de São Miguel.



O Santa Clara adiantou ainda que «a situação será avaliada semanalmente» e o clube aguarda «novas indicações por parte das entidades competentes».