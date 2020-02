O encontro entre Gil Vicente e Benfica, marcado para segunda-feira, no encerramento da 22.ª jornada, vai ter lotação esgotada, informaram em comunicado os gilistas.

Da lotação total do estádio com capacidade para 12.000 espectadores, cerca de 5.000 bilhetes foram cedidos aos adeptos do Benfica, que irão ocupar as bancadas norte, normalmente afeta aos clubes visitantes, e sul inferior, ambas a um custo unitário de 25 euros.

Refira-se que a maior assistência registada pelos gilistas em 2019/20 deu-se logo na jornada inaugural, quando 10.962 espectadores presenciaram o triunfo sobre o FC Porto (2-1).