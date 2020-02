Ruben Marques, arguido do caso da invasão a Alcochete, admitiu nesta quarta-feira ter agredido o avançado holandês Bas Dost com o cinto.

«Tirei o cinto quando estava a chegar ao campo de treino, o pessoal tirou e eu também tirei. Entretanto toda a gente entrou no edifício e eu fui também. Seguimos até ao balneário e foi aí que vi o Bas Dost. Dei-lhe uma pancada com o cinto e segui na direção do balneário. Foi um bate e foge», declarou o arguido, ouvido no Tribunal do Monsanto.

O suspeito deu ainda detalhes sobre como o ataque foi planeado e assumiu que a informação que lhe passaram era a de que seria para bater nos jogadores do plantel principal do Sporting.

«Mandaram me uma mensagem na segunda-feira [véspera do ataque] a perguntar se queria ir à academia. Disseram-me que era para ir bater nos jogadores. Se decidi ir? Sim», declarou.

Ruben Marques disse ainda ter sido reconhecido por um jogador do Sporting.

«O Rafael Leão olhou para mim e sorriu. Reconheceu-me, vi logo que se fizesse mais alguma coisa já sabiam quem era. Encostei-me e fiquei à espera de uma brecha para me ir embora. Era só gente a entrar e a sair e eu só queria ir me embora», referiu, negando ter sido ele a bater em Misic.