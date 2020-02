Pinto da Costa, fez um breve testemunho, por videoconferência, no caso do Ataque de Alcochete. O dirigente portista reiterou não perceber o motivo pelo qual foi arrolado pela defesa do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.



«Perguntaram-me se conhecia o presidente do Sporting. Felizmente conheci muitos e sou amigo de alguns. Falei sobre uma conversa que houve num jogo no Dragão. Sinceramente não percebi muito bem a razão para ter vindo cá», disse aos jornalistas, à saída do Palácio da Justiça.



«Acho que não foi muito útil. A doutora juíza até agradeceu a presença e disse que não era da responsabilidade dela ter vindo. Se calhar sentiu que não vim adiantar muito.Desconheço, felizmente, todo esse processo», acrescentou.



Pinto da Costa adiantou ainda que foi ouvido durante cinco minutos. «Nem sei onde é Alcochete. Não me perguntaram muito. Foram só cinco minutos, o resto do tempo estive à espera. Deviam saber que não podia dizer nada. Só sei que foi no dia 15 de maio, foi a única coisa que fixei», referiu,



