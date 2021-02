FIGURA: João Novais

Participa nos três primeiros golos do Sp. Braga, sendo o epicentro de decisão na equipa de Carlos Carvalhal. Passe delicioso para Galeno no primeiro golo, lançamento para Ricardo Horta na fase inicial da jogada do segundo golo e remate violentíssimo a assinar ele próprio o terceiro golo da noite para os arsenalistas. Jogo para mais tarde recordar do médio que fez o segundo golo da temporada.

MOMENTO: golo de Piazón (18’)

João Novais descobre Galeno na esquerda, com o brasileiro a servir Piazón depois de ter subido pelo seu flanco. Galeno podia ter ele próprio ter visado a baliza, mas apostou na assistência dando ao médio a oportunidade de abrir o ativo e dar o pontapé de saída na goleada bracarense.

OUTROS DESTAQUES

Lucas Piazón

Bisou na partida e até podia ter feito mais. Entrou na engrenagem bracarense participando nas várias movimentações ofensivas da equipa, valorizando a prestação com dois remates certeiros. Leva três golos com a camisola do Sp. Braga.

Salvador Agra

Numa casa que já foi sua, o extremo foi o único elemento que tentou fazer com que o Tondela tivesse expressão ofensiva. Ao seu estilo, com muita vontade, tentou mas não foi bem-sucedido nas suas intenções.

Borja

O lateral canhoto tem estado em bom plano com a camisola do Sp. Braga, mostrando que pode lutar pelo lugar com Sequeira. Prestação positiva, estando no lance do segundo golo bracarense.

Ricardo Horta

Um dos capitães do Sp. Braga, já leva uma dúzia de golos esta temporada. Numa exibição competente, não desperdiçou a oportunidade que lhe caiu nos pés no interior da área adversária.