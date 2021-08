O Benfica teve de esperar 84 minutos para festejar em Barcelos. Os golos surgiram na parte final do jogo e foram marcados por dois defesas: Lucas Veríssimo (84) e Grimaldo (89). O do espanhol, caros senhores, foi um golaço! Um pontapé fantástico de fora da área.



A equipa de Jorge Jesus passa a ter seis vitórias consecutivas neste arranque de época, três para a Liga. O Gil Vicente cedeu os primeiros pontos no campeonato.



Veja como seguimos AO MINUTO este Gil-Benfica.