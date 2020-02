A FIGURA: Gelson Dala

Entrou a meio da segunda parte para virar protagonista. O avançado angolano, emprestado pelo Sporting, resolveu «passar a perna» à equipa de origem e dar a outra perninha que faltava ao Rio Ave, deixando os vila-condenses com os mesmos pontos dos leões. Dois golos absolutamente decisivos foram o quanto bastou para tornar Dala o melhor em campo. Que grande aposta a de Carlos Carvalhal. Na mouche!

O MOMENTO: Gelson Dala vezes dois

Mesmo em cima do intervalo, o avançado lançado por Carvalhal verteu um balde de água fria na equipa do Tondela e deu os três pontos à equipa visitante. Um toque subtil que foi suficiente para derrubar um estádio inteiro, poucos segundos após o empate do Tondela. Sem dúvida o momento do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Taremi

Sempre um alvo preferencial dos homens do Rio Ave. O avançado iraniano, uma das surpresas do campeonato, foi sempre ameaça para a defensiva do Tondela e dispôs das melhores oportunidades da equipa vila-condense ao longo do encontro. Um cabeceamento ao poste na primeira parte e, no início da segunda, um remate que levava selo de golo, não fosse Jaquité render Cláudio Ramos e aliviar para longe da baliza. No lance do primeiro golo, foi de uma primeira tentativa sua que saiu a bola rechaçada para Gelson Dala.

Carlos Mané

Entrado já no final do primeiro tempo, para render o lesionado Lucas Piazon, o extremo acabou por ter intervenção direta no resultado, ao assistir para o segundo de Gelson Dala e do Rio Ave. Ao segundo poste apareceu solto de marcação e tocou para o companheiro, que só teve de encostar para o golo.

João Pedro

Num jogo sem grandes destaques, nomeadamente no Tondela, o médio merece naturalmente um destaque não só pelo golo marcado, como pelo enguiço dos penaltis que foi capaz de quebrar, e ainda por ter sido um dos mais interventivos da equipa da casa. Só remates encheram quase uma mão, dois deles enquadrados, mas com Kieszek a levar a melhor. A esses, juntam-se ainda mais dois ou três sem grande pontaria. De resto, realizou uma exibição bastante sólida no meio-campo. Sem dúvida o melhor do Tondela.