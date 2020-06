Bruno Lage convocou 23 jogadores para a receção do Benfica ao Santa Clara. O jogo realiza-se nesta terça-feira, a partir das 19h15, no Estádio da Luz.

No boletim clínico continuam a estar três nomes: Jardel (rotura muscular na região posterior da coxa esquerda), Grimaldo (lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo) e David Tavares (positivo nos testes de diagnóstico à COVID-19).



Lista de convocados:



Guarda-redes: Mile Svilar, Odysseas e Ivan Zlobin;

Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares e Tomás Tavares;

Médios: Zivkovic, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Rafa, Cervi, Florentino e Chiquinho;

Avançados: Gonçalo Ramos, Seferovic, Vinícius, Dyego Sousa e Jota.