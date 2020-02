O Moreirense voltou a vencer em casa (2-1) mais de dois meses depois do último triunfo, impondo um travão na marcha triunfal do Santa Clara. Numa tarde de muito calor, Ricardo Soares conseguiu o primeiro triunfo caseiro no comando técnico dos Cónegos, assinando aquela que é a primeira vitória em casa do Moreirense neste ano civil.

Fábio Abreu adiantou o Moreirense no marcador, mas um Santa Clara personalizado conseguiu o empare com inteira justiça por intermédio de Carlos Júnior, mostrando argumentos para embalar para a quinta vitória consecutiva naquele que vinha a ser o melhor momento da época.

Reduzidos a dez elementos na última meia hora por expulsão de Rafael Ramos por acumulação de amarelos, a primeira expulsão da época para a equipa de João Henriques, os açorianos acabaram por sofrer o segundo golo. Triunfo pragmático do Moreirense, que pode desta forma cavar um fosso considerável para os últimos lugares.

Igualdade entretida

Tal como diria Quinito, o encontro entre Moreirense Santa Clara teve um arranque entretido. Longe de bem jogado e em muitos períodos com intensidade a baixo do espectável, também por força do muito calor que se fazia sentir, a realidade é que as duas equipas construíram vários lances de perigo.

A equipa da casa, o Moreirense, chegou ao golo à passagem do primeiro quarto de hora. Mau passe de Lincoln, Nuno Santos recupera bem e queima metros no meio campo, abrindo para Gabrielzinho na esquerda, que serve Fábio Abreu. O avançado só teve de encostar, adiantando o Moreirense no marcador.

Reagiu bem o Santa Clara que, longe de massacrar, foi criando vários lances de relativo perigo. O jogo estava equilibrado, mas com ascendente inegável para os açorianos na capacidade de criar situações de finalização, grande parte em lances de bola parada.

Depois do aviso, Carlos Jr. chegou ao golo num pontapé de canto que o mesmo conquistou com um remate perigoso. Lincoln bateu na direita e o atacante penteou o esférico ao primeiro poste, desviando de forma decisiva para o fundo das redes, dando justiça a um resultado que ia sabendo a pouco para os insulares.

Passar o vermelho

Após o descanso o figurino manteve-se. Pouca intensidade de parte a parte, sobrando ainda assim alguns lances bem trabalhados de ambas as equipas. Bola cá, bola lá com o marcador a poder mexer em qualquer uma das balizas.

Um dos lances capitais do jogo, ao minuto 63 o Santa Clara ficou reduzido a dez unidades após expulsão de Rafael Ramos, que viu a segunda cartolina amarela e acabou expulso. Os açorianos ainda deram um ar da sua graça, numa demonstração de que queriam lutar pelo resultado. Thiago Santana esteve na cara de Pasinato mas não conseguiu marcar.

Em superioridade numérica o Moreirense acabou por crescer no terreno, chegando ao golo dez minutos após ter ficado com mais um elemento em campo. Com espaço no meio, Fábio Pacheco armou o remate e contou com Fábio Cardoso, que deu literalmente o corpo à bola e em vez de travar o remate acabou por o desviar de forma decisiva para o fundo das redes.

Falhanço incrível de Thiago Santana nos descontos, a atirar por cima praticamente em cima da linha de golo. Desperdício tão feio quanto penalizador, fazendo com que o golo de Fábio Pacheco fosse, assim, suficiente para o Moreirense vencer, carimbando-se assim o primeiro triunfo caseiro do Moreirense sobre o Santa Clara na história da Liga.