FIGURA: Dener

Pendular, o capitão dos algarvios foi dos mais regulares da equipa de Paulo Sérgio. Ficou perto do golo no lance em que o Portimonense se adianta no marcador na primeira, ao cabecear ao ferro. A bola deu sensação de ter entrado, o cabeceamento levava selo de golo. Acabou por fazer o segundo dos algarvios, carimbando assim o empate. Jogo em que fez jus à braçadeira de capitão.

MOMENTO: penálti defendido por Ricardo (90+2’)

Oportunidade para o Moreirense voltar para a frente do marcador já fora de horas. Da marca dos onze metros Steven Vitória encarou o Ricardo, mas o guarda-redes levou a melhor, acabando por defender o castigo máximo que dá um ponto ao Portimonense.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo

Não teve um fim de tarde de muito trabalho, mas foi competente quando pôde. Segurou um ponto para o Portimonense já para lá dos noventa ao defender uma grande penalidade, acabando por ser decisivo.

Rafael Martins

Os adeptos do Moreirense já tinham saudades dos golos do brasileiro. Repentino, como é seu timbre, voltou a marcar neste regresso a Moreira de Cónegos, aproveitando uma mau corte par ajeitar com o peito e rematar de pé esquerdo de fora da área. Bom golo!

Ewerton

Faz com Dener uma dupla competente no meio campo da equipa de Portimão. Destacou-se na cobrança de bolas paradas ao bater os dois livres que resultaram em golo na equipa do Portimonense.

Steven Vitória

Esteve no melhor e no pior. Operou a reviravolta do Moreirense ainda na primeira parte, acabando depois por ter oportunidade para bisar na partida na conversão de um penálti. Falhou o castigo máximo.