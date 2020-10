O FC Porto recebeu o Gil Vicente na 5.ª jornada da Liga 2020/21 e venceu por 1-0.

Com muitas mudanças no onze, foi o brasileiro Evanilson quem marcou para os dragões, no primeiro tempo, a passe de Nakajima.

Com o 1-0 aos 42 minutos, o FC Porto podia ter descansado quando beneficiou de um penálti, mas Uribe desperdiçou-o, aos 59 minutos.

Zaidu viria a ser expulso aos 74 minutos e os azuis e brancos terminaram com menos unidade que os gilistas.

O FC Porto soma 10 pontos, menos dois que o líder Benfica (menos um jogo) e os mesmos que o Sporting (menos um jogo).