FIGURA: Hamache (Boavista)

Deu bastante profundidade ao corredor esquerdo do Boavista e foi protagonista de algumas jogadas de perigo axadrezadas. Hamache viu Zlobin negar o golo num livre direto, mas o guardião russo já nada pôde fazer contra a bomba disparada de fora da área pelo defesa esquerdo boavisteiro.

MOMENTO DO JOGO: Penálti falhado por Lameiras

Podia ter dado vantagem ao Famalicão, mas Rúben Lameiras desperdiçou uma grande penalidade. Mérito de Léo Jardim que adivinhou o lado, porém o extremo podia ter feito bem melhor na recarga. Com a baliza à mercê, acertou na trave e desperdiçou mais uma oportunidade. Ainda foi a tempo de atenuar o erro, apontando um golo.

OUTROS DESTAQUES

Sauer (Boavista): Sempre um dos mais esclarecidos, foi o motor dos axadrezados. Hoje, não teve oportunidades de alvejar a baliza contrária, mas foi dos jogadores mais influentes.

Javi Garcia (Boavista): Esteve no melhor e no pior. Um verdadeiro pêndulo no meio campo das panteras, nunca perdeu uma bola nem um lance dividido. Quando teve oportunidade, cabeceou para o segundo golo do Boavista. No entanto, Javi Garcia borrou a pintura ao rasteirar Campana na área e ao ser expulso, falhando assim o jogo com o Benfica.

Lameiras (Famalicão): Também esteve no melhor e no pior. Sempre muito ativo no flanco direito, foi o jogador mais ativo dos famalicenses. Depois de falhar uma grande penalidade e a recarga, Rúben Lameiras não tremeu e, da segunda vez chamado a converter o castigo máximo, não falhou.