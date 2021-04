FIGURA: Pasinato

Segurou o Moreirense dentro da faixa de rodagem. Fez um punhado de defesas de grande qualidade e extrema importância para segurar o Moreirense. Evidenciou-se no início da segunda metade com duas defesas assombrosas num curto espaço de tempo e já na fase final, no massacre do FC Porto voltou a vir ao de cima. Segurou o empate o guarda-redes brasileiro.

MOMENTO: golo anulado a Toni Martínez (90+3’)

Cruzamento no lado esquerdo do ataque já nos descontos. Momento de tensão, na área Toni Martínez ganha de cabeça ao segundo poste e cabeceia para o fundo das redes. Cabeçada certeira, festejos exacerbados pela cambalhota no marcador. No meio de tanta emoção o VAR anulou o tento por posição irregular do atacante espanhol do FC Porto.

OUTROS DESTAQUES

Abdu Conté

Lutou diretamente com Marega e Corona, levando a melhor na maioria das vezes. Não se intimidou, ganhou na raça, com força física e entrega. Quando teve campo aberto nãos e escusou em percorrer todo o corredor esquerdo até ao ataque.

Taremi

Teve uma excelente oportunidade no início do segundo tempo, mas viu Pasinato negar-lhe o golo. Fez o tento dos azuis e brancos na marca dos onze metros, evitando a derrota com o remate certeiro.

Ferraresi

O jovem defesa venezuelano interpretou na perfeição o lance estudado, apontando no pontapé de canto o golo dos cónegos. Para além disso, esteve irrepreensível nas tarefas defensivas.

Otávio

Dos mais irrequietos do FC Porto a tentar furar a defensiva contrária. O brasileiro remou contra a maré, fez por arranjar espaço para criar oportunidades de golo.