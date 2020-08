Iuri Medeiros está de volta a Portugal, para atuar pelo Sp.Braga. O extremo, formado nos leões, garante que o clube minhoto foi a escolha certa, e que o vai «fazer crescer como jogador.»

«Regressei a Portugal para crescer e tenho a certeza que o Sp.Braga me vai ajudar a ser melhor jogador. Tenho a certeza que estou no clube certo», disse o internacional jovem português, que afirmou ainda estar a adaptar-se bem à nova realidade e às ideias de Carlos Carvalhal, depois de ter jogado no estrangeiro durante três temporadas.

«Sou um jogador, que tal como mister, gosta muito de jogo interior. O Mister tem ideias simples e estamos a adaptar-nos bem a elas», garantiu.

Iuri trabalhou durante três semanas antes do regresso aos trabalhos da equipa principal com o plantel sub-23, para repor índices físicos. O extremo agradeceu ao plantel jovem, garantido que a sua forma atual em muito se lhes deve, reforçando que quando o campeonato começar vai «estar ainda melhor fisicamente.»

Antes de Sp. Braga, o jogador atuou pelos italianos do Génova, pelos polacos do Legia, e ainda pelos alemães do Nuremberga