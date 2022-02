A FIGURA: Angulo

Um espelho daquilo que foi o Portimonense em Vizela. Entre o alheamento do jogo e a capacidade de aceleração, teve capacidade para se impor e, de quando em vez, aparecer com perigo. Com os algarvios pouco capazes a nível ofensivo, foi das suas arrancadas que saíram os lances de maior perigo. O colombiano de 22 anos sacou a falta que dá origem ao golo e está em mais uma série de movimentações perigosas.

O MOMENTO: golo de Schettine (37’)

Pontapé de canto movimentado do lado esquerdo ataque vizelense por Kiki Afonso, na área Schettine foi mais forte a ganhar nas alturas, cabeceando de forma certeira. Remate forte a parar apenas no fundo das redes, valendo o empate ao conjunto de Álvaro Pacheco e conferindo menor dose de injustiça ao marcador.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Moreira

À sua boleia o Vizela registou uma entrada interessante no jogo. Teve capacidade para materializar o domínio da equipa de Álvaro Pacheco, ao ser dos seus pés que começaram por sair os lances de melhor definição ofensiva.

Willyan

Entre um jogo quezilento, com várias faltas cometidas e outras tantas sofridas, o capitão do Portimonense fez um jogo muito interventivo. Marcou o golo da equipa algarvia em Vizela com um golpe de cabeça.

Schettine

Bom cabeceamento do avançado brasileiro do Vizela, a não permitir que a sua equipa saísse do encontro sem qualquer ponto. Jogo de luta, nem sempre bem servido, com um golo para a sua ficha pessoal.