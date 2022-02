Declarações de Álvaro Magalhães, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate a uma bola alcançado pela sua equipa frente ao Portimonense:

«Olhamos para o jogo e facilmente salta à vista que o Vizela foi muito superior. De um lado vimos uma equipa a tentar dominar o jogo e outra a jogar em contra-ataque. É uma equipa forte fora de casa, mas aqui em Vizela, a partir dos setenta minutos, em que o jogo ficou mais equilibrado, mas olhando ao caudal ofensivo, remates bloqueados, cantos, sem conseguir sair de lá de trás, chegar ao intervalo empatados já foi injusto. Os jogadores que entraram não conseguiram ter o ritmo do jogo, o Alex Mendéz e o Zohi entraram mal, mas penso que o Vizela foi a melhor equipa em campo».

«Os adeptos têm de estar tristes pelo resultado, mas reconhecem o que fizemos e têm de estar orgulhosos com esta qualidade de jogo, determinação, caráter e vontade de ganhar. Tivemos mais uma adversidade ao sofrer na primeira vez que o Portimonense vai à nossa baliza. Uma palavra para os adeptos, que é importante, que criaram uma moldura humana com uma grande envolvência num jogo com três grandes equipas. Pena o Portimonense não querer manter o ritmo na segunda parte. O que nos faltou foi eficácia, dadas as oportunidades que tivemos».