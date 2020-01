Romário Baró é a grande novidade no onze do FC Porto para a receção ao Gil Vicente, agendada para as 20h15, no Estádio do Dragão. O médio não era titular há mais de quatro meses, desde 25 de setembro de 2019, dia em que saiu lesionado do duelo com o Santa Clara, para a Taça da Liga.



O jovem ainda jogou 26 minutos em outubro de 2019, frente ao Coimbrões, mas voltou a parar e ficou afastado da competição até 14 de janeiro de 2020. Romário Baró foi suplente utilizado frente a Varzim, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga. Agora, regressa ao onze.



Sérgio Conceição faz quatro alterações na equipa inicial: Saem Diogo Costa, Danilo (lesionado), Otávio (castigado) e Luís Díaz, entram Marchesin, Manafá, Romário Baró e Uribe.



Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Marcano, Alex Telles, Romário Baró, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Tecatito Corona, Marega e Soares.