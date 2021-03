O Sporting empatou neste domingo 1-1 com a U. Leiria, num jogo-treino disputado na academia de Alcochete.

Paulinho foi o autor do golo dos leões no empate com o líder da série E do Campeonato de Portugal, com Rui Gomes a marcar para os leirienses.

Na pausa para as seleções, Amorim aproveitou para manter o ritmo dos jogadores que não foram chamados para compromissos internacionais e fez alinhar o seguinte onze: André Paulo, Quaresma, Coates e Inácio; João Pereira, Matheus Nunes, João Mário e Matheus Reis; Tabata, Paulinho e Jovane.

Jogaram ainda Essugo, Flávio Nazinho e Joelson, num treino no qual Adán não participou por ter sido dispensado porque vai ser pai neste domingo.

Já Nuno Santos cumpriu tratamento, enquanto Antunes cumpre o último dia de isolamento.

De referir que o plantel leonino vai agora gozar dois dias de folga, voltando aos trabalhos na quarta-feira.