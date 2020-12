O Marítimo deu a cambalhota no marcador e tombou o Rio Ave. A formação vilacondense entrou a dominar, marcou primeiro e parecia ter a partida controlado. Contudo, os madeirenses empataram no reatamento e não mais se viu a turma rioavista, despedindo-se de 2020 estando há cinco jogos sem vencer.

Já Milton Mendes continua 100% vitorioso. Desde que susbstituiu Lito Vidigal no comando técnico dos insulares, só sabe vencer e, com o triunfo, dá um salto na tabela e cola-se ao Nacional na 8.ª posição. Joel Tagueu, com dois golos, vez a viragem no placard e Marcelo Hermes, com a preciosa ajuda de Kieszek, selou o resultado.

No jogo 50 entre as duas equipas, um triunfo permitia a qualquer uma das equipas dar um salto na tabela classificativa. A jogar em casa, o Rio Ave, para além de querer conquistar os três pontos, queria marcar, algo que não acontecia há quatro encontros, sendo o pior ataque da Liga à entrada para este encontro – um dos piores registos de sempre no campeonato nacional.

Por isso, entrou a dominar e desde cedo tentou chegar com perigo à baliza insular. Tarantini, por duas vezes, ficou perto do golo, valendo Amir a adiar o que parecia inevitável. E foi. À passagem do quarto de hora, os vilacondenses colocaram-se na frente do marcador. Carlos Mané cruzou da esquerda para o segundo poste onde surgiu Diego Lopes a cabecear para golo.

O Marítimo não conseguia reagir e a formação vilacondense baixou o ritmo, tendo o encontro entrado numa fase mais atabalhoada, com sucessivas perdas de bola de ambos os lados. Ainda assim, houve ainda algumas ocasiões para fazer mexer o marcador. No lado da turma rioavista, André Pereira teve o golo nos pés por duas vezes, mas Amir levou a melhor. Do outro lado, Joel Tagueu ainda fez balançar a rede, contudo estava em fora de jogo.

No reatamento, a toada de jogo manteve-se, com muitos passes errados, muitas perdas de bola, com muito suor e pouca qualidade técnica. Porém a formação madeirense foi mais eficaz e, num contra-ataque chegou ao empate. Claudio Winck arrancou em velocidade, deu em Rodrigo Pinho que entrou na área, sentou Aderlan Santos e rematou para boa defesa de Kieszek. Na recarga, Joel Tagueu cabeceou para a igualdade.

O Rio Ave sentiu muito o golo e ficou largos minutos completamente desorientado. E quem aproveitou foi o Marítimo. Com o pé quente, Joel Tagueu isolou-se e à saída do guardião rioavista fuzilou as redes. Pouco depois, num lance aparentemente inofensivo, Marcelo Hermes cruzou, Kieszek tentou segurar, mas o esférico fez um efeito e fugiu-lhe das mãos, só parando no fundo da baliza.

Tudo parecia correr mal ao coletivo de Vila do Conde que, não tendo atirado a toalha ao chão, nunca mais conseguiu construir uma jogada com início princípio e fim. Já o Marítimo fez o que gosta de fazer: recuou as linhas e defendeu com unhas e dentes o resultado.ga