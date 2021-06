O Tondela anunciou que Tiago Almeida testou positivo à covid-19, na sequência da bateria de testes realizada na segunda-feira.



O jovem lateral foi colocado de imediato em isolamento, respeitando as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde.



O clube beirão informa ainda que os restantes elementos do plantel e do staff testaram negativo à covid-19.