O Benfica, lider do campeonato à entrada para a 10.ª jornada, visita este sábado (19h00) o reduto do quarto classificado da prova, o Estoril.



A formação encarnada vem de resultados distintos: um empate para a Taça da Liga, uma vitória para a Liga e uma derrota para a Liga dos Campeões.



O Estoril, por seu turno, venceu os últimos dois compromissos, para o campeonato e para a Taça de Portugal.



O Maisfutebol vai estar no Estádio António Coimbra da Mota para lhe contar tudo AO MINUTO.



Veja os onzes prováveis na galeria associada a este artigo.