Abdoulaye Diaby não entra nas contas de Rúben Amorim para o atual plantel do Sporting e segundo revela o irmão do jogador, Idrissa, o internacional maliano de 29 anos não fecha a porta a um eventual regresso à Bélgica, onde já jogou no Excelsior Mouscron (2014/15) e Club Brugge (2015/18) antes de rumar a Alvalade.

Na última temporada, Diaby esteve emprestado ao Besiktas e o irmão falou precisamente a um jornal turco, o Haberler, para dar conta das expetativas para a próxima temporada. «Ele fez uma ótima temporada na Turquia. O Besiktas contava com ele, prova disso é que fez 34 jogos», começou por destacar Idrissa.

A imprensa belga fala agora no alegado interesse do Antuérpia e do Anderlecht e o irmão garante que Diaby veria com bons olhos um eventual regresso à liga belga. «Há vários clubes belgas que estão interessados e já entraram em contato. Mas isso também acontece com alguns clubes da Ligue 1 (França) e com outros clubes europeus. Em qualquer caso, ele não diz que não a um regresso à Bélgica», destacou ainda o irmão do jogador que tem contrato com o Sporting até 2023.