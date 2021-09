A pausa para os compromissos das seleções terminou e é hora de virar atenções para as Ligas nacionais.



Esta sexta-feira arranca a quinta jornada da II Liga com a visita do Rio Ave à Reboleira e prossegue a primeira eliminatória da Taça de Portugal com o embate entre o Real SC e o Barreirense.



Em França a armada lusa do Lille visita o terreno do Lorient, no jogo inaugural da quinta jornada da Ligue 1.



Jorge Jesus vai fazer a antevisão ao jogo do Benfica nos Açores às 14h00. Amorim e Conceição apenas falam sobre o Clássico de sábado às 18h30 e 17h00, respetivamente.



Prossegue ainda o US Open em Flushing Meadows e iniciam-se os treinos livres do GP de Monza de Fórmula 1 assim como os treinos livres de MotoGP referentes ao Grande Prémio de Aragão.



O que há para acompanhar esta sexta-feira:

Conferência de imprensa de Jorge Jesus às 14h00, no Seixal;

Treino da equipa do Sporting, na Academia de Alcochete, às 10h00 (à porta fechada). Conferência de imprensa de Ruben Amorim às 18h30;

Treino do FC Porto às 15h00, no Olival. Sérgio Conceição faz a antevisão ao Clássico às 17h30;

França:

- Lorient - Lille, 20h00 (Eleven 1).

Fórmula 1: Grande Prémio de Itália, em Monza, (Eleven):

- Treinos livres, às 13h30 e às 17h00.

Motociclismo:

- MotoGP: Grande Prémio de Aragão, 13.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no MotorLand Aragón, em Espanha, até 12 (SportTV):

Moto3, treinos livres, às 08h00 e 12h15

MotoGP, treinos livres, às 08h55 e 13h10

Moto2, treinos livres, às 09h55 e 14h10.

Prossegue Rali da Acrópole - Grécia, 9.ª prova do Mundial de ralis (WRC), até 12.

Audição de Benjamin Mendy, futebolista que joga no Manchester City, depois de ter sido detido acusado de quatro crimes de violação e um de abuso sexual, no tribunal de Chester.

Conferência de imprensa do treinador do Boavista, João Pedro Sousa, de antevisão do jogo com o Portimonense para a I Liga, no auditório do Estádio do Bessa, às 14h30.



Estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para os jogos de apuramento para o Mundial de 2023, com a Turquia e Israel, até 18. Concentração, na Cidade do Futebol, Oeiras, até às 15h00 e treino às 18h00.

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 3.ª jornada:

Série A:

Vizela - Rio Ave, 15h00

Série B:

Farense - Sporting, 11h00

Belenenses SAD - Benfica, 13h00

Estoril Praia - Portimonense, 17h00.

II Liga, 5.ª jornada:

Estrela da Amadora - Rio Ave, 20h15 (SportTV1).



Taça de Portugal:



Real SC - Barreirense, 20h00

Hóquei em patins:

Elite Cup, com a participação das equipas do FC Porto, Sporting, Óquei Clube de Barcelos, Benfica, Oliveirense, Sporting de Tomar, Valongo e Juventude de Viana, no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, até 12.

Jogo 1: Sporting - Oliveirense, 10h00

Jogo 2: FC Porto - Valongo, 14h00 (Porto Canal)

Jogo 3: OC Barcelos - Tomar, 18h00

Jogo 4: Benfica - Juventude de Viana, 21h00.