O treinador do Vitória, Álvaro Pacheco, afirmou este sábado que a sua equipa deve impor a sua forma de jogar frente ao Gil Vicente, um adversário «forte, com personalidade» e que os vimaranenses visitam no domingo, em jogo da 19.ª jornada da I Liga.

«Queremos chegar aos 39 pontos. Para isso, temos de ser Vitória, de impor o nosso jogo. Sabemos que não podemos impor o nosso jogo por 90 minutos. Nesses momentos, temos de ter serenidade e tranquilidade para voltar a controlar o jogo», disse, na antevisão ao encontro com a formação gilista, que tem como palco o Estádio Cidade de Barcelos.

Para Álvaro Pacheco, o Gil Vicente é «uma equipa forte, com personalidade», muito bem treinada por Vítor Campelos, e dotada de «jogadores interessantes», nomeadamente o médio Kanya Fujimoto, que gosta de criar desequilíbrios entre as linhas média e defensiva do oponente, juntamente com os alas gilistas.

Com duas opções a menos para o meio-campo face ao triunfo da jornada anterior sobre o Estrela da Amadora (3-0), já que Tiago Silva está suspenso pela acumulação de cinco cartões amarelos e Dani Silva deixou os minhotos para reforçar os italianos do Verona, o treinador frisou que o substituto para o jogo de domingo está preparado para jogar no meio-campo.

«Gostávamos de ter todos os jogadores aptos. São aquelas dores de cabeça boas de que já falei, mas temos um plantel completamente identificado com o processo. Vejo esta como uma oportunidade para outros jogadores desfrutarem. Quem entrar não vai quebrar. O Tiago tem mais ritmo de jogo, mas todos têm compromisso com a ideia de jogo», descreveu.

Convencido de que a saída de Dani Silva comprova o «potencial e a qualidade» do plantel, bem como o mérito dos treinadores da formação vitoriana, Álvaro Pacheco revelou ainda que Nélson Oliveira, para já único reforço no mercado de inverno, está disponível para jogar em Barcelos, cidade natal do avançado de 32 anos.

O Vitória é 5.º classificado da I Liga, com 36 pontos. O Gil Vicente é 11.º, com 19 pontos. Fábio Melo é o árbitro do jogo que tem apito inicial marcado para as 20h30 de domingo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.