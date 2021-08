A FIGURA: André Vidigal

O jovem extremo parece uma cobra tal a facilidade e velocidade com que deixa adversários para trás. É um desequilibrador nato e fez o que quis da defesa do Belenenses, ora à esquerda, ora à direita, fazendo os rivais caírem como que por encantamento. Ou seria envenenamento? Um dia antes de festejar o 23.º aniversário, marcou um golaço com que abriu o marcador e partiu daí para uma grande exibição. Belo reforço que o Marítimo ‘pescou’ no Estoril.

O MOMENTO: Alipour dá segunda estocada e agarra os três pontos (15m)

Ainda se festejava o golaço de André Vidigal, quando Alipour apontou o segundo golo do Marítimo e garantiu logo aos 15 minutos uma vantagem confortável. O Belenenses ainda reduziu, mas os insulares agarraram-se com tudo aos três pontos. Os primeiros na Liga.

OUTROS DESTAQUES

Paulo Victor

Em estreia na baliza do Marítimo, o experiente guarda-redes brasileiro não leva a melhor das recordações do primeiro jogo. Na primeira parte não teve muito trabalho, mas mesmo assim sofreu um golo em que não fica isento de culpas. O remate de Ndour é feito com muito pouco ângulo, mas a abordagem de Paulo Victor foi deficiente e a bola passou-lhe entre as pernas.

Alipour

O avançado iraniano está a crescer na equipa do Marítimo e ninguém terá sentido a falta de Joel Tagueu. Marco um golo após bom trabalho na área e deu muito trabalho aos centrais do Belenenses.

Afonso Sousa

O mais esclarecido do meio-campo do Belenenses. Afonso joga simples e quase sempre bem. O trabalho para o golo de Ndour é todo dele. Baixou no terreno, colocou-se entrelinhas e depois lançou Ndour na profundidade, apanhando a defesa maritimista em contrapé.

Ndour

Numa equipa com tão pouca criação ofensiva como foi a do Belenenses frente ao Marítimo, a tarefa de um avançado fica mais complicada. E assim sendo, pode dizer-se que o jovem avançado senegalês fez a sua parte. É verdade que contou o contributo do guarda-redes adversário, mas tem mérito na forma como ganha na velocidade e remata com tão pouco ângulo.