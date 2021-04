O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, afirmou esta manhã que a equipa açoriana é a «mais regular do ponto de vista positivo» da Liga, uma vez que não tem tido «altos e baixos».

«Há uma clara ideia de clube, de uma forma de jogar e de estar que queremos aplicar em cada possibilidade e em cada jogo - e essa tem vindo a ser para nós muito regular. Uma afirmação que até pode ser um bocadinho até polémica, mas eu acho que somos a equipa mais regular do ponto vista positivo no campeonato», começou por dizer, citado pela Lusa, na conferência de antevisão ao jogo com o Boavista.

O técnico de 50 anos frisou a «regularidade exibicional» do conjunto que orienta, que tem uma «ideia de jogo vincada» e que assenta num futebol «atrativo».

«Olhando à nossa regularidade exibicional, aquilo que nos propusemos a fazer, à nossa ideia de jogo, àquilo que realmente vai acontecendo, não vemos altos e baixos por parte do Santa Clara, enquanto muitas equipas já o tiveram», defendeu.

Em relação ao Boavista, Daniel Ramos antecipa um jogo bem conseguido dos seus jogadores: «Pensamos em vencer e em fazer uma boa exibição. Estamos confiantes, a equipa está confiante apesar de nos terem fugido alguns pontos, mas vê-se alegria, vê-se que o grupo quer [vencer] e transmite-me isso durante a semana, essa confiança boa.»

O Santa Clara recebe o Boavista este sábado, a partir das 18h00 (hora de Lisboa), em jogo da 30.ª jornada da Liga.