Para amenizar os efeitos da pandemia de covid-19 e garantir liquidez financeira numa altura em que as provas de futebol estão suspensas, o Sp. Braga decidiu fazer cativação de metade dos salários do plantel.

O pagamento do mês de março foi efetuado integralmente, mas em abril, maio e junho já não será assim. O acordo estabelecido com o plantel pressupõe que seja feita a cativação de metade dos ordenados.

Se a Liga for retomada até ao verão e o emblema «arsenalista» acabe por receber as receitas associadas, então no início de setembro a situação será regularizada: com o pagamento integral dos vencimentos de agosto e também da verba agora retida (metade do valor referente a abril, maio e junho).

Caso não seja possível concluir a temporada 2019/20 até essa altura, então o compromisso estabelecido com o plantel é pagar 25 por cento do valor que ficou retido (50 por cento). Quer isto dizer que, no pior dos cenários, os jogadores acabam por receber 75 por cento dos salários de abril, maio e junho.

Este é o acordo geral, que ainda assim pressupõe algumas exceções, nomeadamente para os vínculos de alguns jogadores mais jovens, com vencimentos consideravelmente mais baixos. Uma realidade diferente, que a SAD liderada por António Salvador procurou salvaguardar.