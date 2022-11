O Conselho de arbitragem divulgou nesta quinta-feira os árbitros nomeados para a última jornada da Liga antes do Mundial.

Luís Godinho vai dirigir o jogo do FC Porto com o Boavista, Rui Costa vai estar no Benfica-Gil Vicente, Artur Soares Dias na partida do Sporting com o Famalicão e foi nomeado um árbitro francês para o V. Guimarães-Marítimo.

Esta nomeação surge ao abrigo do protocolo de cooperação com a Comissão de Arbitragem da Federação Francesa de Futebol, pelo que em sentido contrário Miguel Nogueira irá dirgir o Lille-Angers, da liga francesa.

Veja todas as nomeações:

Arouca-Rio Ave

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Luciano Maia e Luís Costa

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Vieira

Boavista -FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Manuel Oliveira

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

Paços de Ferreira- Vizela

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Pedro Felisberto e Francisco Pereira

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Pedro Ramalho

V. Guimarães-Marítimo

Árbitro: Bastien Dechepy

Assistentes: Brice Le Tellier e Julien Haulbert

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Marc Bollengier

AVAR: Yohann Rouinsard

Casa Pia-Desp. Chaves

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Bruno Jesus e José Mira

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VA: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Benfica-Gil Vicente

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e Fábio Silva

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: André Costa

Portimonense –Sp. Braga

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e Rui Cidade

4.º árbitro: Miguel Libório

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Hugo Santos

Famalicão-Sporting

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Nélson Cunha

Santa Clara-Estoril Praia

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Gustavo Correia

AVAR: David Silva