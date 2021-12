O Arouca recebe o Vizela na segunda-feira (20h15), em encontro referente à 14.ª jornada da Liga, num duelo de recém-promovidos.



«Queremos continuar a ser uma equipa que em casa não deixa dúvidas sobre o que é a nossa forma de jogar e o que é pretendido no jogo. Vamos defrontar um Vizela que é muito intenso e forte nas transições ofensivas, mas se estivermos focados no que treinámos e no plano de jogo, estamos mais perto de ganhar o jogo», diz o treinador do Arouca.



Armando Evangelista reconhece que o Arouca «não é o clube mais rico, nem com as melhores condições de trabalho”, mas salienta que tem a «capacidade de um grupo de homens que não olham para os problemas, mas para as soluções.»

«O Vizela mostrou que tem capacidade para ir buscar pontos fora e nós temos que estar vivos e atentos porque vai ser um jogo em que a concentração é fundamental. A este nível, o detalhe pode fazer a diferença. O coletivo pode fazer a diferença e o Arouca tem de valer pelo coletivo, concluiu o técnico.