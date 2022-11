Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (0-1) frente ao Arouca, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«Mais uma vez aos dois minutos cometemos um pequeno erro, que condicionou o jogo todo. Mesmo assim, com essa contrariedade, ao que os jogadores fizeram o resultado é extremamente injusto. Tivemos muitos mais remates, muitos mais cantos, a nível estatístico tivemos tudo a mais do que o adversário. O Vizela foi criando oportunidades, em transição, e também com bola. Faltou, no último terço, mais eficácia. Lembram-se de alguma defesa do Buntic? Mas, o guarda-redes adversário fez várias defesas. A segurança pontual, por vezes, não permite ter estabilidade; o importante é manter-nos tranquilos, unidos, é uma imagem de marca do Vizela, sabermos reagir».

«O facto de sofrer o golo logo aos dois minutos intranquiliza. Uma coisa é estar 0-0, outra é estar a perder. Por vezes quando o jogo não está a correr como pretendemos, desvirtuamos o nosso jogo e jogamos mais com o coração. Mas, nunca nos descaracterizámos, nunca tivemos a tentação de bombear bolas. O público também em vez de ajudar, a apoiar, também assobiou, querem mais, é normal, o que também provoca ansiedade».

[Público pediu saída de Scmidt] «O Schmidt é mais um jogador de ligações, joga entre linhas. Quando conseguimos ligar ele deu fluidez, faltou melhorar a decisão na finalização. A substituição foi quando percebi que o Arouca desistiu do jogo, só estava a defender, decidi meter o Etim, que ainda não percebe a ligação de jogo como vai perceber – é jovem – e era mais vertical para aquele momento. Temos de manter a serenidade e olhar para o que foram os 95 muitos, o jogadores lutaram e claramente o resultado é injusto. Ainda bem quer a próxima partida é já quarta-feira, não vai dar tempo para treinar, mas vai dar oportunidade a novos jogadores mostrarem o nível em que estão».