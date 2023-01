Figura: João Mário



Não encheu o campo, mas contribuiu com dois golos para o triunfo do Benfica em Arouca. O internacional português vive a época mais profícua da carreira – são já 14 em todas as competições em 2022/23. João Mário fez um jogo inteligente, soube que terrenos pisar e onde aparecer para finalizar. Decisivo, pois.





Momento: o mais difícil é jogar simples, minuto 56



O Benfica arrancou a segunda parte em vantagem no marcador. Ainda assim, os encarnados precisavam de novo golo para ‘fechar’ em definitivo o encontro. E nem foi preciso esperar muito. 11 minutos da etapa complementar, Guedes tabelou com João Mário e deixou em Aursnes. Altruísta, o norueguês ofereceu a João Mário um golo fácil.





Outros destaques:



Aursnes: provou novamente que é de uma utilidade impressionante. O norueguês parece que não sabe jogar mal. Inteligente na forma como procurou constantemente ser solução de passe, Aursnes pareceu omnipresente e culminou a excelente exibição com duas assistências. Não é exuberante, mas é um verdadeiro jogador de equipa.



Sylla: o guineense teve a árdua tarefa de fechar o lado direito. Cometeu um erro no lance que permitiu ao Benfica abrir o marcador ao só ter olhos para a bola, perdendo noção do sítio paa onde Aursnes se desmarcou. Cresceu quando passou para o corredor central e na retina, ficou o excelente passe para Quaresma que este não aproveitou.



Grimaldo: há poucos laterais com a capacidade ofensiva do espanhol. Em Arouca, o lateral-esquerdo iniciou o lance do 1-0 com um drible simples e não caiu na tentação de cruzar para a área – foi uma constante, visto que as águias não tinham uma referência na área. Grimaldo está ainda ligado ao 3-0 com um passe sensacional.



Chiquinho: não se fez sentir a ausência de Enzo Fernández. Esse é o melhor elogio que se pode fazer ao português. Chiquinho foi um jogador de equilíbrios, sóbrio, ligou o jogo com critério, mas notou-se preocupação em nunca perder a posição.