A FIGURA: Arruabarrena

Negou o golo a Héctor Hernández pouco depois da meia-hora com uma defesa instintiva e aos 40 minutos voou para evitar o golo a João Correia. Aos 66 minutos voltou a mostrar tremenda atenção em novo frente a frente com Héctor. Especialista em defender penáltis, neste sábado enfrentou um que não precisou de defender porque Steven Vitória falhou a baliza. Mas a fama dele pode bem ter sido um fator de pressão para o batedor. É um dos maiores responsáveis pela ida do Arouca à Europa e, indubitavelmente, um dos melhores guarda-redes desta Liga 2022/23.

O MOMENTO: penálti de Sylla. MINUTO 63

Um jogo muito equilibrado que podia cair para qualquer um dos lados acabou decidido da marca dos 11 metros. Do mesmo local onde, a fechar a primeira parte, Steven Vitória não foi competente, Sylla não desperdiçou e recolocou o Arouca na Europa sete anos depois.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Esgaio: envolvimento muito interessante na produção ofensiva do Arouca pelo corredor direito, com vários passes para finalização que Mújica, Antony e Alan Ruiz, cada um numa ocasião, não aproveitaram.

Sylla: apontou, de penálti, o golo que permitiu ao Arouca selar já um lugar nas competições europeias. Muito ativo no ataque, criou aos 11 minutos a primeira ocasião de golo do Arouca, quando lançou Mújica em profundidade. Já nos descontos esteve perto do bis, mas faltou-lhe discernimento para levar a melhor por Paulo Vitor.

Paulo Vitor: seguríssimo entre e a sair dos postes. Só não travou o castigo máximo de Sylla.

João Correia: foi um dos grandes agitadores do ataque dos flavienses. Esteve perto do golo aos 40 minutos e pouco depois sofreu um penálti que Steven Vitória não conseguiu transformar em golo. Na segunda parte não manteve a bitola, mas aos 72 minutos ainda ameaçou o empate.