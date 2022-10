Figura: David Simão



É o maestro do Arouca. Podem dar-lhe a bola que o médio vai (quase sempre) definir com critério e ligar o jogo de forma eficaz. Começou o jogo com algumas perdas de bola, mas cresceu com o decorrer dos minutos. David Simão mostrou as qualidades que o tornam num dos bons médios da Liga com duas assistências para os golos de Antony e de Dabbagh. Decisivo, portanto.



Momento do jogo: de golaço em golaço rumo à vitória, minuto 58



Seis minutos depois de ter feito o 2-1, o Arouca deu a estocada final na partida. O Famalicão ainda nem se tinha levantado do golpe sofrido com o golaço de Sylla, quando David Simão, inteligente, lançou Antony em velocidade. O extremo percebeu que Penetra lhe deu uma nesga de espaço e foi tudo o que precisou para fazer mais uma belo golo a favor dos arouquenses. 3-1, jogo resolvido.





Outros destaques:





Colombatto: o pé esquerdo do médio de 25 anos não deixa espaço para grandes dúvidas: é craque. Mostrou-o esta noite na forma como orquestrou o jogo ofensivo dos famalicenses. Teve critério no passe e encontrou o timing perfeito para executar. A tudo o que foi referido, Colombatto teve um corte em cima da linha logo nos primeiros minutos e revelou-se um perigo na cobrança de bolas paradas. Depois de dois livres que levaram perigo, o médio fez um golaço que valeu o bilhete. Pena que a prestação da equipa não tenha acompanhado a sua.



Antony: o extremo fez por merecer o golo. Vertical, o brasileiro somou pormenores interessantes e esteve uns furos acima de Mujica e de Bukia. Antony coroou a boa exibição com um belo golo de fora da área, golo esse que foi decisivo no desfecho da partida. Podia até ter feito o gosto ao pé mais cedo não fosse o corte de Colombatto em cima da linha.



Dabbagh: o avançado da Palestina não precisa de muito tempo para marcar. Nem de muitas oportunidades. Depois de ter feito um golo em Paços de Ferreira, Dabbagh continua de pé quente e exibiu toda a sua frieza na área ao fazer o 4-1 final.