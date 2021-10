Daniel Bragança, Homem do Jogo no Arouca-Sporting (1-2), em declarações à Sport TV no final do encontro da oitava jornada da Liga:

«Senti-me bem, feliz por ser titular, mas o mais importante são os três pontos, depois de uma derrota, que não é fácil para o grupo. Era importante vencer num campo difícil.»

[sobre os momentos de dificuldade dentro do jogo] «Faz parte deste grupo, dar as mãos nos momentos mais difíceis. Fizemos isso mais uma vez e somámos mais uma vitória.»

«É uma vitória importante, depois de uma derrota difícil. Era importante para moralizar o grupo e merecemos.»

[é a segunda época consecutiva na equipa principal: sente que é a época de afirmação?] Não vejo as coisas por aí. Tenho de trabalhar diariamente para melhorar e dar o melhor pelo clube.»