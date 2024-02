Daniel Sousa, treinador do Arouca, em declarações na sala de imprensa, após a vitória dos arouquenses sobre o Famalicão por 3-2

«Foi um jogo extremamente difícil pelas condições climatéricas e pelo adversário, que é particular pela forma como se organiza, com um determinado tipo de características difíceis de contrariar. A equipa esteve muito competente a defender na área os duelos e a pressionar. O mérito é todo deles.

Os jogadores dentro do campo perceberam o que o jogo estava a pedir. Por muito que grite para dentro do campo, o impacto está na capacidade deles em interpretarem. Durante as semanas, treinámos diferentes cenários e situações, mas são eles que têm de sentir o jogo e fizeram-no com bastante qualidade e ajuste.

Tenho de dar os parabéns ao [David] Simão, que se tornou no jogador com mais jogos profissionais pelo Arouca [175]. Não costumo individualizar, mas aquilo que ele nos traz para o campo é de uma dimensão muito grande e a assistência que ele fez é, de facto, deliciosa. E também destaco o Sylla, o quarto elemento da 'armada espanhola', que fez o golo que estava à procura e tem trabalhado imenso».